A101’de Cumhuriyet’in 100. yılına özel yüzde 60 indirim! Duyan koşuyor... Bu fırsat kaçmaz! A101 market zinciri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yüzde 60'a varan indirimle sizleri bekliyor. Market kapıları dolup taşacak... İşte 26 Ekim A101 indirim kataloğu...

ensonhaber.com

Türkiye'nin uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan A101, Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Özel günü daha da özel kılmak için yüzde 60'a varan indirimlerle dolu bir kampanya başlatıyor.

Raflarında yerini alacak olan indirimli ürünler, alışveriş yapmak isteyenleri büyük bir heyecanla bekliyor.

Çekmekli karavandan elektronik eşyalara, bakliyattan tencere setlerine, çeyizlik ürünlerden oyuncaklara kadar birçok üründe büyük indirimler söz konusu.

A101'in Cumhuriyet Bayramı kataloğu, müşterilere sunuldu. Ürünler 26 Ekim’den itibaren raflarda yerini alacak.

İşte 26 Ekim A101 indirim kataloğu...