A101’de Kasım ayında özel dev indirim! Duyan doyuyor, koşan kazanıyor... A101’de alışveriş çılgınlığı başlıyor. Kasım ayıyla beraber onlarca indirimli ürün raflarda sizleri bekliyor. Alışveriş tutkunları o gün A101’e koşacak. İşte 9 Kasım A101 indirim kataloğu...

ensonhaber.com

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, Kasım ayına büyük bir çılgınlıkla giriyor.

Kasım ayının ilk günlerinde yayınladığı katalogla birlikte müşterilerine bir dizi avantajlı fırsat sunuyor.

A101'in yayınladığı bu özel katalogda yer alan ürünler ve fiyatları, ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

Kasım ayı indirimlerinin başrolünde yer alan ürünler arasında dik süpürge, waffle makinesi, cam elektrikli cezve, saç kurutma makinesi, hava nemlendirici, yağlı radyatör, saç ve sakal düzeltme makinası, döküm basık tencere, tava seti, tatlı kasesi, tereyağlık, kapaklı servis tabağı ve saklama kapları gibi çok sayıda ürün bulunuyor.

A101'de büyük indirim, 6 Kasım'dan itibaren geçerli olacak ve müşterilere büyük bir alışveriş keyfi sunacak.

İşte 9 Kasım A101 indirim kataloğu...