A101'de Apple indirimi! iPhone 15 ilk kez bu fiyata... A101 zincir marketi, kasım ayındaki aktüel ürünleri arasına Apple da koydu. Afişte iPhone 15 fiyatını görenler, koşa koşa gidiyor.

ensonhaber.com

81 ilde neredeyse her mahallede faaliyet gösteren A101 marketleri, satıcılara uygun fiyatlı birçok ürün sunuyor.

Gıda bir yana teknolojik ürünleri de aktüel olarak müşterilerle buluşturan A101, ciddi kampanyalar yapıyor.

A101 6-12 Kasım indirimlerinde Apple da yer aldı.

Apple'dan ucuz

128 GB depolama alanına sahip iPhone 15 modeli, online özel satışa girdi.

iPhone 15'in fiyatı ise 47 bin 999 TL olarak belirlendi.

Telefon Apple tarafından 49 bin 999 TL‘ye satılıyor. Yani A101, 2 bin TL daha ucuza satıyor.