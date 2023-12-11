A101’den Aralık ayına özel yüzde 50 indirim: Bu fiyatlar başka yerde yok Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101, yine haftanın fırsatlarıyla alışveriş kapılarını aralıyor. 11-15 Aralık tarihleri arasında onlarca ürün yüzde 50 indirim fırsatıyla raflarda yerini alacak. İşte A101 yeni indirim kataloğu…

ensonhaber.com

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan A101, yine müşterilerine cazip indirim fırsatları sunmak için haftanın özel indirim kataloğunu hazırladı.

9-15 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bu fırsatlarla, alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak indirimler ve avantajlar sunulacak.

Temizlik malzemelerinden gıdaya, makyaj malzemelerinden atıştırmalıklara birçok indirimli ürün alıcılarını bekliyor.

Üstelik 10 TL ve üzeri alışverişinize yüzde 50 indirim fırsatı!

Yeni indirim kataloğuyla ilgili detaylı bilgiler ve ürün seçenekleri, A101 mağazalarında ve online platformda tüketicilerle buluşacak.

İşte 9-15 Aralık A101 indirim kataloğu...