A101'den cep dostu indirimler! Fiyatları gören A101'e akın ediyor! A101'in 2-8 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı. İşte A101'de vatandaşları bekleyen indirimli ürünler..

ensonhaber.com

A101'in, 2-8 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan 'Haftanın Yıldızları' kataloğu yayınladı.

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101'in yaptığı indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Zincir marketlerin seçili ürünlerde yaptıkları indirim ve kampanyalar vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Birçok gıda ve temizlik ürününde yapılan indirimler A101 marketlerinden vatandaşları bekliyor.

İşte A101'in 2-8 Aralık indirim kataloğu...