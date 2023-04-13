Abdest veya gusül alırken konuşmanın sakıncası var mıdır? Abdest veya gusül alırken konuşmanın sakıncası var mıdır sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Sitede bulunan ve birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

Abdest alırken veya gusül alırken konuşmanın herhangi bir sakıncası olup olmadığı merak ediliyor.

"Abdest veya gusül alırken konuşmanın sakıncası var mıdır?" sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar bu soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden sorarak yanıt aradılar.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Abdest veya gusül alırken konuşmanın sakıncası var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulunun yanıtı

Abdest veya guslederken konuşmak abdeste veya gusle zarar vermez. Ancak bir ihtiyaç olmadıkça konuşmak uygun değildir. Abdest veya gusül almaya başlayan kişi, yaptığı ibadete odaklanmalı, dünyevi meşguliyet, duygu ve düşüncelerden mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır.