Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? Kurban kesen kişinin abdestli olması şart mı? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte birçok soru vatandaşlar tarafından merak araştırılmaya başladı. İşte internette sıklıkla araştırılan "Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? " sorusunun yanıtı..

Kurban bayramına kısa bir süre kala internette kurban bayramı hakkında aramalar hız kazanmış durumda.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri bazı sorulara internette yanıt arıyor.

Kurban bayramında en çok merak edilenler arasında ise abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi sorusu yer alıyor.

Kurbanı kesecek kişinin abdestli olup olmaması arasındaki farklar birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru

Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir.

Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229). Öte yandan mekruh olmakla birlikte Ehl-i kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166). Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.