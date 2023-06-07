Aç karnına meyve yemenin vücuda etkisi Meyveleri doğru tüketmek, birçok hastalığın önünü kesebilir. Özellikle aç karnına meyve yemek, bakın vücudu nasıl etkiliyor...

Sağlıklı olmanın yolu dengeli beslenmekten geçiyor.

Sebze, meyve, et tüketimini doğru zaman ve doğru oranda sağlamak, uzun vadede hastalıkları engelliyor. Özellikle birçok vitamin ve mineral içeren meyveler, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz.

Meyve, genellikle akşam yemekten sonra tüketilir. Türk geleneklerine göre, yemek yenir ve meyve faslına geçilir.

Bilim insanları, meyveyi tok karnına tüketmenin zararlarına dikkat çekiyor.

Meyveler doğru tüketilirse, kansere dahi çare olabiliyor. Bunun için ise aç karnına yemek gerekiyor.

Peki, aç karnına meyve yersek ne olur? İşte mucize etkileri...

Meyveyi açken yerseniz;

Beslenme uzmanlarına göre, meyve yemenin en uygun zamanı yemek öncesidir. Mide boş iken meyvenin içerdiği besleyici unsurlar vücut tarafından daha iyi emilir.

Mide dolu iken, meyve detoksifikasyon gerçekleştiremez. Yemeklerin üstüne meyve yediğinizde, meyve midedeki yiyeceklerle temas eder ve denge bozulmaya başlar. Böylece gaz ve şişkinlik ortaya çıkar.

Aç karnına meyve yemek, sinir sistemini düzenler. Cilt sağlığına olumlu etkiler sağlar. Göz altı morluklarını engeller.