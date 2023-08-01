Aç karnına sumaklı yoğurdun inanılmaz etkisi

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Vücudunuz şişkinlik ve ödem toplamaya müsaitse, beslenme dengelerinizi değiştirmekte fayda olabilir.
Şişkinlik giderici baharatlardan biri olan sumak, yoğurtla buluştuğunda incelmeyi desteliyor.
Ödem söktürücü özelliği ile sumaklı yoğurdun aç karnına tüketilmesi tavsiye ediliyor.
Sumaklı yoğurdun faydaları
Yoğurda eklenen sumak baharatı adeta bağırsakların performansını 2 katına çıkarıyor.
Karışım aynı zamanda güçlü kalsiyum barındırdığından kemik ve kas sistemini güçlendirerek vücuttaki asit oranını azalttır.
Sumak, ekşimsi tadıyla midenizi zorlayabilir, rahatsızlığınız varsa dikkatli tüketiniz.
Bir kase dolusu yoğurdun içine 2 yemek kaşığı sumak koyup karıştırın.
Karışımı bir saat boyunca buzdolabında bekletip tüketebilirsiniz.