Aç karnına sütün yanında tüketmek yetiyor, bin bir derde şifa oluyor…

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Sağlığınız açısından oldukça faydalı olan sütü aç karnına o yemişle birlikte tüketmek meğer kansızlığın şifasıymış.

Bin bir derde deva olan bu karışım her sabah düzenli olarak tüketildiğinde başta kansızlık olmak üzere o sağlık sorunlarını çözmede etkili oluyormuş.

Hem lezzetli hem de sağlıklı karışımlar arasında yer alan bu karışımın sayısız faydalarından yararlanmak için bakın hangi yemişi sütle karıştırmak yetiyormuş.

ŞİFA DEPOSU OLUYOR!

Kalsiyum deposu olarak bilinen süt özellikle kemik sağlığınız için sunduğu faydalar nedeniyle 7’den 70’e herkes tarafından tüketilir.

Sağlık açısından oldukça faydalı olan süte bir de kuru üzüm eklediğinizde sabahları aç karnına tüketmeniz bağışıklığı güçlendirme etkisiyle başlayarak sayısız faydasıyla sağlığını için adeta bir şifa deposu olacak.

Bol miktarda lif içeren kuru üzün, sindirimin düzenli çalışmasını destekleyerek süt ile birlikte tüketildiğinde şişkinlik problemini ortadan kaldırır.

Yüksek demir içeriği barındıran kuru üzün kansızlığa iyi geldiğinden süt ile birlikte tüketildiğinde vücuttaki demir emilimini artırarak kansızlık belirtilerini azaltmada etkili olur.

Toksinleri vücudunuzdan atmanıza da yardımcı olan sütlü kuru üzüm sağlığınız için sunduğu faydalarla sabah rutininizin vazgeçilmezleri arasında yer alacak.

Sütlü kuru üzüm karışımı için tek yapmanız gereken, bir bardak sütün içerisine bir avuç kuru üzüm atarak gece boyu bekletmek yeterli olacak. Sabah aç karnına sütün içerisinde beklettiğiniz üzümleri yedikten sonra sütü içmeniz karışımın faydaları garantilemenizi sağlayacak.