ACEP sistemi nedir, nasıl kullanılır? ACEP ücretli mi, ne kadar? Tutuklandığı an "Oğlum sana kim bakacak" diye feryat eden Dilan Polat, çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın görüntülü uygulamasıyla görüşebilecek. Polat, ücretli olan görüşme için her defasında 200 TL ödeyecek. Peki, ACEP ne demek? Acep sistemi nedir? Cezavevinde acep nasıl kullanılır? İşte detaylar...

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Kara para aklama, suç gelirlerinin saklanması, yasa dışı bahis gibi gerekçelerle tutuklanan Dilan Polat, cezaevine gönderildi.

Polat, tutuklama kararının akabinde koridorlarda "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı.

Nilda ve Milan adında 2 çocuk annesi Dilan Polat, tutuklu kaldığı süre boyunca çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın ACEP isimli görüntülü uygulamasıyla görüşecek.

Dilan Polat hakkındaki soruları yanıtlayan gazeteci Emrullah Erdinç, çocuklarıyla nasıl görüşecekleriyle ilgili "Dilan Polat çocuklarıyla sadece görüntülü görüşebilecek. O da cezaevinin uygulama sistemiyle olacak. Çocuğu şu an babaannesinin yanında o uygulama da babaannenin telefonuna yüklenecek. O uygulamanın adı da ACEP. Bu görüşme ücretli olacak. Yapılan her görüşme de 200 TL" dedi.

Acep sistemi, milyonların merak konusu oldu.

Acep ne demek? Acep sistemi nedir? E- görüş iki telefonda kullanılır mı? soruları gündemde yer aldı.

Peki, ACEP nedir ve nasıl kullanılır? İşte detaylar...

ACEP sistemi hakkında

ACEP, akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonu projesidir.

Temelleri yaklaşık 5 yıl önce atılan bu proje kapsamında görüntülü görüşme, Bakanlık iletişim ve e-Doktor uygulaması gibi uygulamalar sağlanıyor.

ACEP sayesinde cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularımız bu görüntülü görüşmelerle hem aileleriyle, yakınlarıyla görüşebiliyorlar. Uygulama belirli bir süre dahilinde ve ücret karşılığında kullanılabiliyor.

Aynı zamanda diğer şikayetleriyle ilgili olarak da Bakanlık birimlerimizle doğrudan görüşebiliyorlar. Bakanlıkla, CTE Genel Müdürlüğümüzle iletişime geçebiliyorlar.