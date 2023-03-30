Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? İşte İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme sonrası "Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, nasıl yapılır?" sorusu merak edilmeye başlandı. İşte Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu hakkında merak edilenler...

Ramazan Bayram öncesi vatandaşlar Açık Kapı bayram harçlığının nasıl alınacağını araştırmaya başladı. 1000 TL bayram harçlığı verildiği iddiaları geçtiğimiz sene de gündeme gelmişti. Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası 1000 TL bayram harçlığı başvurusu hakkında İçişleri Bakanlığınca açıklama geldi. e-Devlet ve Açık Kapı'ya yönlendirilen haberlerle ilgili bakanlık bilgilendirmede bulundu. Açık Kapı bayram harçlığı uygulaması doğru mu? Bakanlık konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e- başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden Bayram Harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."