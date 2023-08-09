Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 AÖL kayıt tarihleri ve ücreti! Açıktan lise eğitimini tamamlamak isteyenlerin gündeminde 2023-2024 yılı Açık Lise kayıtları yer alıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar…

2022-2023 AÖL 3. dönem sınavlarının sona ermesiyle birlikte, binlerce açık lise öğrencisi şimdi de gözlerini AÖL yeni dönem kayıt işlemlerine çevirdi.

Eğitim hayatlarını Açık Öğretim Lisesi ile sürdüren öğrenciler, gelecek dönem kayıtları hakkında merakla bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını araştıran öğrenciler, yeni eğitim dönemi kayıt tarihlerini araştırmaya başladı.

AÖL kayıt tarihlerinin yanı sıra yeni kayıt ücretleri de merak edilen konular arasında. Binlerce öğrencinin gözü MEB’den gelecek duyuruya çevrildi.

Peki, 2023-2024 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler…

2023-2024 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor?

AÖL yeni dönem kayıtlarına dair henüz Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir duyuru gelmedi. Ancak kayıt sürecinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

AÖL kayıt ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıt yaptıran 18 yaş üstü öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.

2022-2023 dönemi için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

Ancak 2023-2024 dönemi için henüz ilk kayıt sınav katılım ücreti belli olmadı.