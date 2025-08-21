Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızını Hull City'e transfer ediyor! İşte o isim...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin Türkiye'den bir transfer daha yapacağı iddia edildi.

Bilindiği üzere Hull City, bu sezon Süper Lig'den Enis Destan, Akintola ve John Lundstram'ı kadrosuna katmıştı.

Hull Daily Mail'in haberine göre Hull City, Beşiktaş'ın orta sahası Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başladı.

Haberde, Championship ekibinin Bosna Hersekli futbolcuyu kiralamak istediği, siyah beyazlı yönetiminde bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Amir Hadziahmetovic'in Hull City'e transfer olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.