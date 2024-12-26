Acun Ilıcalı’dan flaş karar! O programın fişini çekti

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TV8 ekranlarında gündüz kuşağında seyirciyle buluşan iddialı program ani bir kararın ardından yayından kaldırıldı.

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz gibi isimlerin gündüz kuşağında yayınlanan programlarına rakip olarak yayın hayatına giriş yapan program reytinglerin kurbanı oldu.

Çeşitli vakalarının işlendiği gündüz kuşağının vazgeçilmezleri arasında yer alan Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Aslan Yılmaz’ın sunuculuklarını üstlendikleri gündüz kuşağı programlarının bir benzerini olarak olarak yayın hayatına başlayan "İlkay Buharalı'yla Gerçekler" programı yayından kaldırıldı.

SERÜVENİ 1 AY SÜRDÜ

TV8 ekranlarında hafta içi her gün saat 12.45’te başlayan reality programı yayın serüvenine sadece 1 ay dayanabildi.

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'a rakip olarak çıkan program reyting kurbanı olarak Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı.

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, sunuculuğunu İlkay Buharalı'nın yaptığı program yarından itibaren yayın hayatına veda edecek.