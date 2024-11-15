Acun Ilıcalı’nın kanalı devredildi: İşte yeni sahipleri

Haber Merkezi

Medya dünyasının tanınan ismi ve TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı, medya alanındaki stratejik adımlarını Acun Medya şirketi altında birleştirirken, geçtiğimiz yıl İsviçre merkezli Higliht Communications'a ait Sport1 kanalının yüzde 50 hissesini 30 milyon euro karşılığında satın almıştı.

Kanalın geri kalan yüzde 50’lik payı ise, Medien AG isimli başka bir firma tarafından satın alınmıştı.

KANALI DEVREDİLDİ

Alman medya siteleri meedia.de ve teltarif.de üzerinden yapılan açıklamalara göre, Acun Ilıcalı’nın ortaklık yapısında yer aldığı Sport1 ve eSPORTS1 kanalları, yeni bir döneme giriyor.

İsviçre merkezli medya grubunun hisselerinin el değiştirmesiyle, bu iki kanalın yayın hayatlarına farklı bir isimle devam edeceği duyuruldu.

Buna göre, Sport1 artık Sportdigital1+, eSPORTS1 ise eSportsONE adı altında yayın yapacak. Kanallar, Sportdigital TV Sende ve Productions GmbH bünyesine katıldı.

Sportdigital TV Sende- ve Productions GmbH Genel Müdürü Gisbert Wundram, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Spor sektöründeki ödemeli TV faaliyetlerimizin genişlemesi ve Almanca konuşulan bölgede spor dijital program portföyümüzün yaygınlaşması, şirket tarihimizde çok önemli bir kilometre taşıdır. SPORT1 yönetimine ve hissedarlarına güven için teşekkür ederiz ve böylece gelecekte, futbolun ötesinde yaratıcılığını yaptığımız canlı spor için daha fazla insana ilham vermek için kanıtlanmış 'Sportdigital felsefemiz' ile ödemeli TV işini sürekli olarak geliştireceğiz.”