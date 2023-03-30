Adalet Bakanlığı işe alıyor! 18 bin personel alımı başvurusu başladı mı? Şartları açıklandı mı? dalet Bakanı Bekir Bozdağ 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Adalet bölümü mezunları ve iş arayanlar, "Adalet Bakanlığı persnonel alımı başvuru ve şartları" hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Adalet Bakanlığı iş başvuruları başladı mı? 18 bin personel alımı şartları nedir? Kadro ve branşlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar.

Türkiye'de istihdam sağlayan yerlerden birisi de bakanlıklar oluyor. Personel açığına göre ilan yayınlayan bakanlıklar, belirlenen şartlar ve kadrolara göre işçi alıyor.

Son olarak personel ilanı Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Bekir Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda iş arayanlar ve özellikle adalet bölümü mezunları, başvuru detaylarını sorgulamaya başladı.

Adalet Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı? Adalet Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı 18 bin işçi kontenjan ve branşları belli mi? soruları gündemde yer aldı.

Peki, Adalet Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? İşte son durum...

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre;

Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376

İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?

Personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandıktan sonra başvuru detayları netlik kazanacak.

Adalet Bakanlığının yeni personel alımı yapacağını ifade eden Bekir Bozdağ, “Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir.” bilgisini paylaştı.