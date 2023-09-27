Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | BJK erteleme maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 3. Hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor’a konuk oluyor. Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği maça saatler kala saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri araştırılıyor. İşte maçın detayları…

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş’ı ağırlayacak. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen mücadelesi için futbolseverler nefeslerini tuttu. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi Adana Demirspor ise, ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 8 puanla 10. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmada Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecekler. Ayrıca, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacaklar. Öte yandan maç saatler kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bu akşam 20:00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE Muhtemel 11'ler Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Belhanda, Emre Akbaba, Nani, Yusuf Sarı, Niang Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, Aboubakar