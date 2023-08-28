Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ertelendi mi? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan 3. hafta karşılaşmasının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar..

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hakkında aramalar hız kazandı.

Geçtiğimiz günlerde TFF tarafından alınan bir karar ile ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden takımlarımızın bu hafta oynayacağı maçlar ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un Süper Lig'de oynayacakları 3. hafta maçlarının ertelendiği duyuruldu.

Futbolseverler normal şartlarda 28 Ağustos 23 Pazartesi günü oynanması gereken Adana Demirspor - Beşiktaş maçının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Adana Demirspor ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı maçlar nedeniyle ertelenen lig maçının ne zaman oynanacağı açıklanmadı. Maç ileri bir tarihte oynanacak.

TFF'nin aldığı karar ile Süper Lig'de bu hafta 3 maç ertelendi. İşte ertelenen o maçlar..

İstanbulspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Başakşehir

Adana Demirspor - Beşiktaş