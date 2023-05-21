Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta!

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlılar rakibi ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada yenilmedi. 5 beraberlik ve 6 galibiyetle ayrıldı.
Son dönemde ligde büyük bir çıkış yakalayan Adana Demirspor, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 63 puanla 4. sıraya yerleşti.
Siyah-beyazlılar ise, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 71 puanla 3. sırada yer alıyor.
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bugün saat 19:00’da başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak ve maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Morel, Akintola, Emre, Ndiaye, Yusuf, Rodrigues, Gökhan, Belhanda, C.Ndiaye
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakaf