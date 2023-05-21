Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 35. hafta! Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oluyor. Ligin bitimine kısa bir zaman kala heyecan artmaya başladı. Futbolseverler Adana Demirspor - Beşiktaş maçının detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar rakibi ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada yenilmedi. 5 beraberlik ve 6 galibiyetle ayrıldı. Son dönemde ligde büyük bir çıkış yakalayan Adana Demirspor, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 63 puanla 4. sıraya yerleşti. Siyah-beyazlılar ise, ligde bu sezon çıktığı 33 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 71 puanla 3. sırada yer alıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bugün saat 19:00’da başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak ve maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Muhtemel 11'ler Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Morel, Akintola, Emre, Ndiaye, Yusuf, Rodrigues, Gökhan, Belhanda, C.Ndiaye Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakaf