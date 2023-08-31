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Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Abone Olun

Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında oynayacağı Genk maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Belçika ekibi Genk'i konuk edecek. Temsilcimiz gruplara kalabilmek için son maçına çıkıyor. Adana Demirspor deplasmanda oynadığı maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Emre Akbaba'nın attığı gol ile 1-0 önde geçen Adana Demirspor, Toluwalase Arokodare ve Daniel Munoz'un gollerine engel olamayınca sahadan yenilgiyle ayrıldı. Adana Demirspor'un sahasında Genk ile oynayacağı maçın detayları merak uyandırdı. Futbolseverler Adana Demirspor - Genk maçı hakkında aramalarına hız verdi. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos 2023 Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TV 8,5 kanalından canlı yayınlanacak. ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Muhtemel 11'ler Adana Demirspor'un sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor; Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, Ndiaye.

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