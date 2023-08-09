Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda oynayacağı Osijek maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Romanya ekibi Cluj'u eleyerek tur atladı. Temsilcimiz Romanya'da 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Cluj'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın Osijek takımı ile eşleşti. Temsilcimizin Osijek ile oynayacağı maçların tarihleri merak uyandırdı. Futbolseverler Adana Demirspor - Osijek maçı hakkında aramalarına hız verdi. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman? Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadelen TV 8,5 kanalından canlı yayınlanacak.