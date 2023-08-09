Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Romanya ekibi Cluj'u eleyerek tur atladı.

Temsilcimiz Romanya'da 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Cluj'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın Osijek takımı ile eşleşti.

Temsilcimizin Osijek ile oynayacağı maçların tarihleri merak uyandırdı. Futbolseverler - Osijek maçı hakkında aramalarına hız verdi.

Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları..

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Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman?

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadelen TV 8,5 kanalından canlı yayınlanacak.