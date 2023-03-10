Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgelerinde okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu illerde okulların açılacağı tarihleri açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardında tüm Türkiye'de eğitime ara verilmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay, Adıyaman, Malatya, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te büyük hasara yol açtı.

Bu iller dışındaki 71 ilde eğitim öğretim 20 Şubat itibariyle başladı. Depremden etkilenen 10 ilde ise okular üç kategoriye ayrıldı. Bazı illerde eğitim tekrar başlarken Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okulların açılacağı tarih merak edilmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart'ta başladı.

İkinci kategoride Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açılacak.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. bu illerde ise eğitim ve öğretim 27 Mart'ta başlayacak."