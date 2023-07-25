Adana Kozan’da korkutan deprem: Ölü ve yaralı var mı? AFAD’dan gelen son dakika açıklamasına göre Adana’nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki depremde ölen ve yaralanan var mı? İşte son durum...

Geçtiğimiz Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından AFAD’dan bir kötü haber daha geldi.

Yapılan son dakika açıklamasına göre merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saat 08:44 sularında meydana gelen deprem çevre iller Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan depremin ardından bir hasar olup olmadığı merak ediliyor. Adana Kozan depreminde ölen ve yaralanan var mı? İşte detaylar...

Ölen ve yaralanan var mı?

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi. İlk gelen bilgilere göre ölen ve yaralanan olmadığı söyleniyor.