Haberler



Bilgi



Adana'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi..

Adana'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi.. Adana ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Değirmenciuşağı - Saimbeyli olarak açıklandı.