Adı Balast! Meğer demiryollarındaki taşların amacı... Rayların üzerine dizili olan "balast" adı verilen taşların ne işe yaradığını duyan şaşırıyor.

Demiryolu denilince akıllarda taş dolu ray karesi canlanır.

Dünyanın neresine giderseniz gibi, demiryolları hep aynıdır; raylar, taşların üzerine dizilir.

Dikkat çeken bir ayrıntı değil ancak rastgele bir seçim de değil...

Rayların etrafında yer alan keskin kenarlı taşlara balast denir. Balast; kırılmış, keskin köşeli, keskin kenarlı küçük şekilli kaya parçalarıdır.

Demiryolu inşası sırasında önce balastlar dökülür ve ray seviyesi yükseltilir.

Peki, balast ne işe yarar? Tren yolunda neden taşlar var? İşte sebebi...

Balast taşının önemi

Balast taşları, raylar üzerindeki yükleri daha geniş alana dengeli ve eşit şekilde yayar.

Balastlar, demiryolu bağlantılarının yükünü taşımak için kullanılır. Aynı zamanda, yağmur suyunun boşaltılmasını kolaylaştırır.

Ray sistemini korur ve ahşaptan olan traversin çürümesini önler.

Balastlar demiryolu altında çeşitli bitkilerin kök salmasını engeller.