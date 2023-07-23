Adı Fenerbahçe ile anılan Zaha Galatasaray'da! Wilfried Zaha kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray, Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Peki, kimdir Wilfried Zaha? İşte merak edilen kariyeri..

Yeni sezona güçlü bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray, Wilfried Zaha için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Zaha'nın Galatasaray'a transfer olması sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." Yapılan bu açıklamanın ardından Wilfried Zaha hakkında aramalar hız kazandı. Zaha'nın kariyeri merak uyandırdı. Peki, kimdir Wilfried Zaha? İşte merak edilen kariyeri.. Wilfried Zaha kimdir? Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan Wilfried Zaha 10 Kasım 1992 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Futbola 2002 yılında Crystal Palace altyapısında başlayan Zaha 2009 yılına kadar burada forma giydi. 2009/2010 sezonunda Crystal Palace A takımına çıkan Zaha profesyonel kariyerine başladı. 2012/2013 sezonunun sonunda Crystal Palace'den Manchester United'a transfer olan Wilfried Zaha sadece iki maçta forma giydi. Manchester United'da forma şansı bulamayan Zaha daha sonra Cardiff City'e kiralandı. 2014/2015 sezonunda eski takımı Crystal Palace'a geri dönen Wilfried Zaha 2022/2023 sezonuna kadar burada forma giydi. 2014/2015 sezonundan bu yana 275 maçta forma giyen Wilfried Zaha 67 gol kaydetti.