Adım adım Galatasaray'a! Kerem Demirbay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kerem Demirbay hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Kerem Demirbay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

2023-2024 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha transferi için Kerem Demirbay ile ilgileniyor.

Transfer sezonunda yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray son olarak Wilfried Zaha transferi ile kadrosunu güçlendirdi.

Transferde son derece hareketli günler yaşayan Galatasaray'ın transfer listesi sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Galatasaray'ın Bayer Leverkusenli Kerem Demirbay'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Peki, Kerem Demirbay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Kerem Demirbay'ın kariyeri..

Kerem Demirbay kimdir?

Kerem Demirbay 3 Temmuz 1993 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Türk kökenli Alman futbolcu Kerem Demirbay futbola 1999 yılında Schalke 04 altyapısında başladı.

2007 yılına kadar Schalke 04 forması giyen Kerem Demirbay 2007/2008 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına transfer oldu. Burada bir sezon forma giyen Kerem Demirbay, SG Wattenscheid 09'a geçti. 2009'da U-17, 2010 yılında ise U-19 forması giydi. 2011'de eski takımı Borussia Dortmund'a geri döndü.

2012 yılında 3. Lig'de mücadele eden Borussia Dortmund 2 takımına yükselerek profesyonel kariyerine ilk adımı attı.

Kerem Demirbay 2014-2015 sezonunda Almanya 2. Lig ekiplerinden Kaiserslautern' e kiralandı.

2015-2016 sezon başı kampını Hamburg'da geçiren futbolcu, takımda düşünülmeyince tekrar Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz kiralandı.

2016-2017 sezonunda Hoffenheim 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı. Hoffenheim'da 88 maçta forma giyen Kerem Demirbay bu maçlarda 12 gol 25 asist yaptı.

Kerem Demirbay 2019 yılında Bayer Leverkusen takımına transfer oldu. Burada 4 sezon forma giyen Demirbay'ın 2023/2024 yılında Galatasaray forması giymesi bekleniyor.