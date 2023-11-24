Adım adım İstanbul'a geliyor! O tarihe dikkat! AKOM İstanbulluları uyardı..

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İstanbul için hafta sonu soğuk hava ve yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu kentte soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını aktardı.
Yapılan açıklamada sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği ifade edilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.
İBB ekipleri beklenen kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken İstanbullulara muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı yapıldı.