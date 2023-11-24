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Adım adım İstanbul'a geliyor! O tarihe dikkat! AKOM İstanbulluları uyardı..

Adım adım İstanbul'a geliyor! O tarihe dikkat! AKOM İstanbulluları uyardı.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin verilerine göre İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek.