Adli kontrol şartı nedir? Adli kontrol şartıyla serbestlik ne demek? Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ü st sınırı 2 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda da adli kontrol tedbiri hükümleri uygulanabilir. Peki, Adli kontrol şartı nedir? Adli kontrol şartıyla serbest ne demek? İşte anlamı...

ensonhaber.com

"Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" ifadesi, sıklıkla merak konusu olmaktadır.

Mahkeme tarafından verilen adli kontrol şartı, vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaktadır.

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında ifade edilen adli kontrol şartıyla serbestlik, tutuklama yerine verilen karardır.

Peki, adli kontrol şartı nedir? Adli kontrol şartıyla serbestlik ne demektir? İşte yanıtı...

Adli kontrol şartıyla serbestlik ne demek?

Adli kontrol kararı, tutuklama sebeplerinin varlığına rağmen şüpheli veya sanığın denetim altına alınarak tutuklama kararı yerine uygulanan bir ceza muhakemesi tedbiridir.

Hakim, tutuklama tedbiri yerine “adli kontrol şartıyla” şüpheli veya sanığı denetim altına alarak serbest bırakmaktadır.

Adli kontrol tedbiri, şüpheli veya sanığın adli bir kararla, ancak idari bir yolla (imza vermek, yurtdışına çıkış yasağı vs.) kontrol altına alınmasını sağlamaktadır.

Adli kontrol tedbirine sadece ceza mahkemesi tarafından karar verilebilir (CMK md.110).