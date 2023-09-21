Adres değişikliği yapan seçmenler dikkat! Son tarih… Belediye seçimlerinde adres değişikliği yapan seçmenler için zaman daralıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son tarihi duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, mahalli idareler seçimlerine katılacak olan adres değişikliği yapan seçmenleri ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı

Akın, seçmenlerin oy kullanabilmesi için adres değişikliği bildirimlerinin son tarihini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yaparak seçmenleri bilgilendiren Ahmet Akın, CHP'ye bağlı belediyelere de bu konuda yazı gönderildiğini duyurdu.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerine katılacak olan seçmenler, adres değişikliği yapmak istiyorlarsa belirlenen son tarihi göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

İşte adres değişikliği bildirimi için belirtilen son tarih...

Son tarih 1 Ekim

Yerel seçim öncesi adres değişikliği yapan seçmenlerin oy kullanabilmeleri için adres bildirimi yapması gerektiğini belirten Ahmet Akın, duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Buna göre deprem ya da başka sebeplerle farklı bir adreste yaşayan ve henüz adres bildirmeyen seçmenlerin adres bildiriminde son tarih 1 Ekim 2023'tür. Vatandaşlarımız bu tarihe kadar adres bildirimi yapabilir.”