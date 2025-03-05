Af yasası son durum 2025! Genel af çıkacak mı, kimler faydalanacak?

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Kamuoyunda af beklentisi yükseldi.

Son dönemlerde Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar ve TBMM’deki görüşmeler, genel af konusunda beklentileri yeniden gündeme getiriyor.

Cezaevlerindeki doluluk oranlarının azaltılması, denetimli serbestlik süresinin uzatılması ve belli suç grupları için infaz indirimlerinin yeni düzenlemelerde yer alabileceği tartışılıyor.

Bu kapsamda, “genel af yasası çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor?” gibi sorular merak ediliyor.

İşte 2025 af yasası için son gelişmeler...

AF YASASI ÇIKACAK MI 2025

10. Yargı Paketi kapsamında kısmi af ve infaz düzenlemeleri gündemde yer alıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte:

Belirli suç grupları için infaz sürelerinin kısaltılması,

Denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması,

Cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaya yönelik adımlar atılması planlanıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af yerine kısmi af düzenlemesi üzerinde çalışıldığını belirterek, ceza infaz sisteminde esneklik sağlanabileceğini ifade etti.

İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMI

10. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelmesi beklenen infaz düzenlemesi ile birlikte;

31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin belirli şartlarda faydalanabileceği,

Hafif suçlardan hüküm giyenlerin cezalarında indirime gidilebileceği,

Denetimli serbestlik kapsamında, cezasının son dönemine gelen hükümlülere tahliye imkanı tanınabileceği,

Adli para cezasına çevrilebilecek suçlar için alternatif yaptırımlar getirilebileceği öngörülüyor.

Terör suçları, cinsel istismar, kadına şiddet, uyuşturucu ticareti gibi ağır suçların ise bu düzenlemenin dışında kalacağı vurgulanıyor.