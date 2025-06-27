Ağaçlara siyah poşet asmak bakın ne anlama geliyormuş…

Ormanda yürüyüş yaparken ya da bir şehir parkında ağaç gövdelerine tutturulmuş siyah torbalar gördüğünüzde, çoğu insan gibi siz de "Biri buraya çöp bırakmış" diye düşünmüş olabilirsiniz.

Ancak ilk bakışta sıradan bir poşet gibi görünen bu siyah torbalar, aslında doğanın korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması için yerleştirilmiş oldukça önemli bir sistemin parçasıymış.

Bakın bu siyah poşetlerin ağaç dallarına bağlanmasının arkasında yatan ve aslında oldukça önemli olan neden neymiş…

KİMYASALSIZ KORUMA SAĞLIYORMUŞ

Bu torbalar, özellikle Almanya’da meşe ağaçlarını istila eden "meşe alayı tırtılı" (Thaumetopoea processionea) ile mücadele için kullanılıyor.

Zararsız gibi görünen bu tırtıllar, sadece ağaçlara değil, aynı zamanda insan sağlığına da ciddi zararlar verebilecek alerjen tüyler taşıyor. Tırtılların ciltle teması; kaşıntı, döküntü, hatta solunum yollarında tahrişe neden olabiliyor.

İşte tam bu noktada, ağaca sarılmış şekilde yerleştirilen siyah poşetler devreye giriyor. Bu torbalar, doğrudan kimyasal ilaçlama yapılmadan, çevreyle dost ve etkili bir biyolojik kontrol yöntemi olarak işlev görüyor.

Tırtılların gövdeden yukarı doğru yürüyüş davranışlarını hedef alarak, onları poşetin içine yönlendiriyor ve etkisiz hale getiriyor.