Ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı.. Ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozar mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi tarafından merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu açıklık getirdi. İşte kurulun bu konudaki görüşü..

Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde oruç ibadeti hakkında birçok soru gündeme geliyor.

Oruç ibadetini bozacak durumlar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Konu hakkında internette aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar bazı konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na merak ettikleri soruları yönelterek cevap arıyorlar.

Özellikle kadınların merak ettiği bir konu bulunuyor. Vatandaşlar "Ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Vatandaşlar konu hakkında merak ettikleri bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan "Ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz. Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir