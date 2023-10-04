"Ağrılarım var" demişti! Dilan Polat'ın yakalandığı Lupus hastalığı nedir, tedavisi var mı? Lupus hastası olduğunu açıklayan Dilan Polat, 7 milyon takipçisini merak ettirdi. Kelebek hastalığı olarak da bilinen Lupus nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi var mıdır araştırılıyor.

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Son günlerde eşi Engin Polat ile haklarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlaması bulunan Dilan Polat, sıklıkla hasta olduğunu dile getiriyordu.

Polat, yaptırdığı testler akabinde Lupus hastalığına yakalandığını öğrendi.

Ağlayarak hastalığından bahseden ünlü isim, tedavisinin olmadığını ve dayanılmaz ağrıları olduğunu söyledi.

Instagram hesabından test sonucunu paylaşan Dilan Polat, "Pozitif Lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum" dedi.

Binlerce kullanıcı, Lupus hastalığı hakkında araştırmalara başladı. Lupus nedir ve belirtileri nelerdir merak ediliyor.

Genellikle genç yaştaki kadınlarda görülen ve Lupus hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), bağışıklık sisteminin bozuk çalışması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

İşte Lupus yani Kelebek hastalığına dair bilgiler...

Lupus hastalığı nedir

Lupus, bağışıklık sisteminin vücudu kendi hücrelerine saldırmaya başladığı bir otoimmün hastalıktır. Bu hastalık, vücudun bağışıklık sistemi normalde yabancı mikroplara veya patojenlere karşı tepki vermesi gereken durumlarda, kendi dokularına ve organlarına saldırdığında ortaya çıkar.

Lupus belirtileri

Aşırı yorgunluk ve halsizlik Eklem ağrıları ve şişlikleri Deri döküntüleri, özellikle güneş ışığına maruz kaldığında Ateş Baş ağrısı ve migren Gözlerde kuruluk veya enfeksiyonlar Böbrek sorunları Kalp ve akciğer sorunları Sinir sistemi sorunları Kan pıhtılaşması problemleri

Lupus tedavisi var mı?

Lupus tedavisi, semptomların şiddetine ve etkilendiği organlara bağlı olarak değişebilir.

İlaçlar, iltihaplanmayı kontrol etmek, bağışıklık sisteminin aktivitesini düzenlemek ve semptomları hafifletmek için kullanılabilir.

Ayrıca, güneş ışığından korunma ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri de semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.