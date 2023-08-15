Ağustos 2023 SED ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak? Dar gelirli ailelerin cebini rahatlatan SED yardımı, aylık olarak ödeniyor. Peki, Ağustos 2023 SED ödemesi yattı mı? Ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti yardımı ödeniyor. SED ödemesi alan vatandaşlar, aylık ödeme alıyor. Düzenli olarak yapılan SED ödemeleri için gözler ağustos ayına çevrildi. Faydalanan aileler için SED yardımı ne zaman yapılacak sorusu gündemde yer alıyor. Peki, SED ağustos 2023 ödemesi ne yapılacak mı? SED yardımı ne zaman yatacak? İşte detaylar... SED ağustos ödemesi 2023 SED yardımı Ağustos 2023 ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.