Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı 2023? MSB askerlik yerleri sorgulama! Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihlerini açıkladı. Belirtilen tarihe kısa bir zaman kala askerlik yerleri araştırılmaya başladı. Peki 2023 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Ağustos ayı askerlik sevk ve celp tarihleri, binlerce genç için heyecanla bekleniyordu. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini e-devlet üzerinden sorgulayacak. Belirtilen tarihe kısa bir süre kala askerlik yerleri araştırmaları da hız kazandı. 2023 Ağustos celbi döneminde silahaltına alınacak adaylar, sevk işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı 2023? MSB askerlik yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar ve sevk tarihleri... Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sevk tarihleri · Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023 · Er (2'nci Grup) - 07 Eylül 2023 · Er (3'üncü Grup) - 05 Ekim 2023 Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. Askerlik yerleri sorgulama E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın. Ardından sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ