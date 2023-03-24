Ağzı çalkalamak orucu bozar mı? Oruçken ağız yıkanır mı? Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, gereğini yerine getirmek amacıyla orucu bozan durumlardan uzak duruyor. Abdest alacak olanlar ise "ağzı suyla çalkalamak orucu bozar mı" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet, orucu bozan şeyleri açıkladı. Peki, Ağız çalkalamak orucu bozar mı? Oruçken ağız yıkanır mı?

Ramazan-ı Şerif'i idrak eden İslam alemi, orucu tam sevabıyla yerine getirmek için çabalıyor.

Orucu bozan ve sevabını azaltan birçok durumdan uzak kalınması gerekiyor.

Ramazan boyunca "orucu bozan durumlar" sorusu en sık araştırılan konulardan birisi.

Her yıl tekrar merak konusu olan ağız çalkalamak ise yeniden sorgulanıyor.

Abdest alıp namaz kılacak olanlar, suyla ağız çalkalamanın orucu bozup bozmayacağı konusunda emin olmak istiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Peki, ağzı suyla çalkalamak orucu bozar mı? Ağza su alıp vermek orucu bozar mı? Oruçken ağız yıkanır mı? İşte detaylar...

Ağız çalkalamak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.