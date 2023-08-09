Ağzınıza yaklaştırmayın bile! Dili adeta çürütüyor... Son zamanlarda popüler hale gelen elektronik sigara, ağız sağlığına inanılmaz zararlar veriyor. Dil, diş, boğaz olmak üzere adeta zehir saçan elektronik sigaranın etkilerini duyan, hemen bırakıyor.

Sigaraya göre daha hoş koku ve tat seçenekleriyle piyasaya sürülen elektronik sigaralar, zehir saçıyor.

Elektronik sigara, tütünün bizzat kendisini kullanmadan vücuda nikotin ve diğer zararlı maddeleri soğuk buhar yöntemiyle veren sigara gibi zararlı bir üründür.

Elektronik sigaralarda tütün yerine soğuk buhar yöntemi ile buharlaştırılan ve ağız yoluyla ciğere çekilen bir sıvı bulunur. Bu sıvın içerisinde genellikle değişken miktarlarda sıvı nikotin, gliserin, koku verici maddeler ve propilen glikol bulunur.

Uzmanlar, elektronik sigaralardan uzak durulması gerektiği konusunda özellikle gençleri sık sık uyarıyor.

Tat kaybı, boğaz ağrısı, ağız kuruluğu ile başlayan elektronik sigaranın etkileri, hızla ilerleyebiliyor.

Elektronik sigaranın zararları

Elektronik sigaranın etkisiyle oluşan nikotin bağımlılığı, duygu bozukluklarına neden olarak beynin öğrenmeyi kontrol eden kısımlarına zarar verebiliyor.

Elektronik sigaranın zararlı etkilerden bir tanesi de ‘patlamış mısır hastalığı’ olarak bilinen “bronşiolitis obliterans”. Elektronik sigaranın dumanı akciğer içerisinde bulunan ve hava keseciklerini koruyan makrofajların işleyişini bozuyor.

Bilimsel çalışmalara göre elektronik sigara, erkeklerde düşük sperm sayısına neden olabilir.

Elektronik sigara kullanan kişilerde; koroner arter hastalığı, depresyon, kalp krizi görülme olasılığı yüksek olmaktadır.