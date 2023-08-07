"Ah dizlerim" diyen bunu içiyor! 7-8 tanesini suda bekletin... Günümüzün en yaygın hastalıklarından dizlerde sıvı kaybı, kıkırdak erimesi ve kireçlenme için alternatif tıbbın önerisi bamya tohumu oluyor.

"Bamya mı" deyip geçmeyin... Toplumda çoğu kişi tarafından sevilmeyen bamya, tohumu ile sağlığa oldukça faydalı bir sebzedir. Birçok vitamini barındıran bamya tohumu, özellikle diz ağrıları ve enfeksiyon rahatsızlıkları yaşayanlar tarafından kullanılmaktadır. Alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bamya tohumu, sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulmasında sıklıkla tercih edilmektedir. Hele ki, konu diz rahatsızlıklarıysa... Diz ağrıları, dizde sıvı kaybı, diz kapağı kireçlenmesi, menisküs gibi problemler yaşayanlar, bamya tohumu ile sağlığa kavuşuyor. Dizler için derman Diz ağrısı yaşayan kişilerin bu tohumu suyun içinde bekleterek içmesi tavsiye edilir. 7-8 bamya tohumunu ılık suda bekletin ve 1 bardak tüketin. Bamya tohumu kırık, çatlak ve kemik erimesi gibi hastalıkların yanı sıra özellikle diz ağrısı, dizlerde oluşan sıvı kaybı, diz kireçlenmesi ve menisküs gibi hastalıkların doğal yollarla tedavisinde olumlu etkileri vardır.