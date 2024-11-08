Haber Merkezi

Deprem kuşağında olan ülkemiz her gün farklı bölgelerde yaşanan depremlerle korkulu anlar yaşamaya devam ediyor. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan 3.6 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan’dan uyarı geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 8 Kasım saat 00.20 sularında Ege Denizi- Kuşadası Körfezi’nde 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Kuşadası ilçesine 5,19 kilometre mesafede olan 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası deprem uzmanı Ercan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile korkuttu.

GERİLİM GEMENCİK’E DOĞRU İLERİYOR!

Yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ercan, Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen sarsıntının ardından gerilimin Gemencik’e doğru ilerlediğini dile getirdi.

Ercan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Kuşadası’nda deprem limanın 3 km batısında Körfezde oldu. Derinlik 5 km. Büyüklük M3,7. Süre 3 sn. Karaova’daki evimiz güçlü sarsıldı. Deprem 2020 M6,9 Sisam depreminin artçısıdır. Gerilim doğuya Germencik’e doğru kayıyor.'' İfadelerini kullandı.