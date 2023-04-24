Aidatını ödemeyen kiracı yandı! Ev sahiplerinin yeni yöntemi... Kiracı-ev sahibi arasındaki kriz bitmek bilmiyor. Özellikle, daha yüksek fiyata kiraya vermek için mevcut kiracısını bezdiren ev sahipleri, şimdi de aidat yöntemini keşfetti. Aidat ödemeyen kiracılar ise mağdur oluyor.

Pandeminin ardından konutlardaki fahiş fiyat yükselişi, kira krizini de beraberinde getirdi.

Kiraya çıkmak isteyenler fiyatlar karşısında zorlanırken, ev sahipleri de zam üstüne zam yapıyor. Öyle ki, artık uygun fiyata oturduğu düşünülen kiracılar evden çıkartılıp yerine daha yüksek fiyatlı kiracılar aranıyor.

Hal böyle olunca, kiracı-ev sahibi arasındaki kriz gittikçe büyüyor.

Kiracı hakları devlet tarafından da savunulurken, kira tespit davası, tahliye kararı gibi hukuki işlemler de ev sahiplerince işleme sokuluyor.

Kiraların yanı sıra artan ödemelerden bir diğeri de aidatlar oldu.

Şimdi ise yeni bir yöntem gündemde: Aidat borcu...

Aidat borcunu ödemeyene tahliye

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir sitede, aidatını geciktiren kiracı için tahliye kararı verildi.

Kiracı kiracısını düzenli ödediği için ev sahibi kira borcu nedeniyle tahliye talep edemedi. Ancak kiracının site aidatını geciktirdiğini fark eden ev sahibi, hemen site yönetimine ulaşıp aidat borcunu kendisi ödedi ve akabinde icra takibi başlattı.

Kiracı, bu icra takibine itiraz etmedi ve kendisine verilen 30 günlük süre içinde de aidat borcunu ödemedi. Bunun üzerine tahliye talepli dava açıldı ve yerel mahkeme de tahliyeye karar verdi.

Yerel mahkeme, üst mahkemenin kararına işaret ederek aidat borcu nedeniyle tahliye istenebileceği sonucuna vardı.

Bu kapsamda aidatını ödemeyen kiracıların sorun yaşamamak adına hassas davranması gerekiyor.