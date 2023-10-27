Aile Bakanlığı ödüyor! 2.160 TL hesabınıza yatacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayında da dar gelirli ailelere destek ödemesi yapacağını duyurdu.

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Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen yeni bir kararda Aile Destek Programı uzatılmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında dar gelirli hak sahiplerine 2023 yılı boyunca aile destek ödemesi, çocuk bileşeni ve elektrik tüketim desteği verildi.

Program kapsamında 850-1250 TL arasında aile destek ödemesi, 350-650 TL arasında çocuk bileşeni desteği ve 130-260 TL arasında elektrik tüketim desteği yatırıldı.

Kasım ayında da aynı ödemelerin yapılacağı açıklandı.

Aile destek ödemesi, çocuk bileşeni desteği ve elektrik tüketim desteğinin ayın ikinci haftasında yatırılması bekleniyor.

Haneye 2 bin 160 lira destek

Aile destek ödemesi, hanedeki kişi sayısına göre değişiyor. 1 çocuklu bir aileye 850 TL, 2 çocuklu bir aileye 1250 TL ödeme yapılıyor.

Çocuk bileşeni desteği ise 0-6 yaş arası çocuklar için yapılıyor. 1 çocuk için 350 TL, 2 çocuk için 650 TL ödeme yapılıyor.

Elektrik tüketim desteği ise ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik faturalarına yansıyor. 130 TL ile 260 TL arasında değişen destek, ailenin elektrik tüketim miktarına göre hesaplanıyor.

Aile destek ödemeleri, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden yapılıyor.