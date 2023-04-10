Aile destek ödemeleri Nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı aile destek ödemelerinde son durum Nisan ayına girilmesiyle birlikte binlerce vatandaş aile destek ödemelerini merak ediyor. Vatandaşlar, "Nisan ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Bu ay aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli aileler için aile destek programı ödemeleri gerçekleştiriyor.

Yapılan yardım ücretleri ailelerin gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Her ay yapılan aile destek ödemeleri, Nisan ayı için de merak konusu oldu. Ödemeler için geri sayım devam ediyor.

Binlerce vatandaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjdeli haberi bekliyor. Vatandaşlar beklerken aramalar da hız kazandı.

Binlerce kişi, “Aile destek ödemeleri yattı mı? Nisan ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Nisan ayı aile destek ödeme tarihi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından henüz duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz ay 8 Mart tarihinde ödenmeye başlamıştı. Buna göre Nisan ayında bu hafta içerisinde yatması bekleniyor.

Aile destek ödemesi ne kadar?

Aile Destek Programı ödeme tutarı, gelir miktarına göre değişiklik göstermektedir. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

· 450 TL ve altı olanlar 1250 TL alacak.

· 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1100 TL alacak.