Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödenme tarihi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerindeki son durum merak ediliyor. Peki Aile Destek Ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen ve ihtiyaç sahibi ailelerin takip ettiği sosyal yardım paketinin bu ay yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin miktarı da sorgulananlar arasında yer alıyor. Ödemelerde ailelere verilen miktar 850 – 1250 TL olarak biliniyor. Peki Aile Destek Programı ödemesi yattı mı?

Aile Destek Ödemeleri yattı mı?

Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde yapılan Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı sorgulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konu hakkında açıklama gelmişti. Açıklama ile beraber Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta yapılmaya başlanmıştı.

Nisan ayında yapılacak ödemelerin de 2 hafta içerisinde ve yakın bir süreçte başlaması bekleniyor.

Aile destek ödemesi başvuru şartları

Başvuran kişide şu şartlar aranmakta:

Kişinin Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin Türkiye dışında, yurt dışında olması,

Kişinin 18 yaşından küçük olması,

Aile destek ödemeleri başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvurularının nasıl yapılacağı da sorgulanıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurular gerçekleştirilebiliyor.

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