Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Mayıs ayı aile deste ödeme tarihleri! Mayıs ayına girilmesiyle birlikte aile destek ödemeleri gündemde yerini aldı. Vatandaşlar Mayıs ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki 2023 Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilen tarih...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli olarak destek ödemesi sağlıyor.

Aile destek ödeme paketi tutarları ise hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor.

12 yıl boyunca her ay düzenli olarak yapılan aile destek ödemeleri, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İhtiyaç sahipleri aile destek ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor. Mayıs ayı destek ödemesi için araştırmalar hız kazandı.

Binlerce vatandaş arama motorlarında, “2023 Mayıs ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte beklenen tarih…

Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Mayıs ayı aile destek ödemelerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Tarih açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Aile destek ödemesi ne kadar?

Aile destek ödeme tutarları, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre değişiklik gösteriyor.

· 450 TL ve altı - 1.250 TL

· 450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

· 911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

· 1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL