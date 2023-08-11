Aile Destek Programı Ağustos 2023 ödemesi yattı mı? Ne zaman ödenecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere "Aile Destek Programı" kapsamında destek ödemesi yapılıyor. Peki, Ağustos ödemesi yapıldı mı? Ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için yardım eli uzatıyor. Aile Destek Programı adı altında, gelir seviyesi düşük olan 4 milyon haneye 850-1250 TL aralığında ödeme sağlanıyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Programı ödemeleri, 12 ay boyunca düzenli olarak yapılıyor. Başvuruda bulanan vatandaşlar, Ağustos 2023 ödemelerinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki 2023 Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte detaylar... O tarihte hesaplarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ile, ödemelerin ne zaman yapılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye Aile Destek Programı’nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15’inde hesaplara aktarılmaya başlanacak.” ifadelerini kullandı.