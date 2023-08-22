Aile dizisi yeni sezon ne zaman? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü paylaştığı Aile dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Show TV ekranlarında sevilerek izlenen dizisinin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. İşte Aile dizisi 2. sezon tarihi...

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Ekranların sevilen dizisi Aile, geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizi, güçlü senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla her Salı akşamı Show TV'de izleyicileriyle buluşuyor.

Başarılı senaryosu ve dikkat çekici oyunculuk performanslarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Aile dizisi, Aslan ve Devi'nin hayatlarındaki zorlukları ve aile bağlarını ele alıyor.

İzleyenleri ekrana kitleyen Aile dizisi, sezon finali ile soluksuz bir heyecan yaşattı.

Yeni sezonda neler yaşanacağını merak edenler arama motorlarında yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte Aile dizisi 2. sezon tarihi...

Aile dizisi yeni sezon ne zaman?

Eylül başında ekranlara gelmesi beklenen Aile dizisinin, yeni sezon çekimlerinin Eylül ortasında başlayacağı belirtildi. Ekim ayında yeni sezonuyla ekranlara gelmesi bekleniyor.