Airfryer nedir? Airfryer ne işe yarar? Son yıllarda popülerliği artan Airfryer hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Airfryer hakkında bilmeniz gerekenler...

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Airfryer, sıcak hava ile kızartma yapabilen bir mutfak aletidir.

Geleneksel kızartma yöntemlerinden farklı olarak, yiyecekleri kızartmak için çok az yağ veya hiç yağ kullanmadan çalışır.

Bu cihaz, yiyeceklerin üzerine sıcak hava üfleyerek dışının çıtır çıtır ve içinin yumuşak olmasını sağlar.

İşte airfryer'ın ne işe yaradığı ve nasıl çalıştığı hakkında bazı bilgiler...

Airfryer'ın kullanım alanları ve avantajları

Kızartma

Patates kızartması, tavuk kanatları, balık filetosu gibi yiyecekleri az yağla veya hiç yağ kullanmadan kızartabilir. Bu, yiyeceklerin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Pişirme

Kek, börek, kurabiye gibi hamur işlerini pişirebilir. Fırın yerine kullanılabilir ve daha hızlı pişirme süresi sunar.

Izgara

Et, tavuk, balık gibi yiyecekleri ızgara yapabilir. Izgara tadını az yağla elde etmek mümkündür.

Kavurma

Sebzeleri ve etleri kavurabilir. Hızlı ve eşit şekilde pişirir.

Airfryer'ın çalışma prensibi

Airfryer, sıcak havayı yüksek hızda sirküle ederek yiyecekleri pişirir. İçindeki fan, sıcak havayı yiyeceklerin etrafında dolaştırarak, dışlarının çıtır çıtır olmasını sağlar.

Bu yöntem, yiyeceklerin iç kısmının sulu kalmasını ve dış kısmının ise kızarmış olmasını sağlar.