AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu, açıklandı mı? AK Parti 28. Dönem milletvekili aday listesi Seçime kısa bir süre kala partilerin milletvekili adayları merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda da ilk sırada AK Parti yer alıyor. Peki, AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu, açıklandı mı?

Türkiye 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek ve milletvekilleri de belli olacak.

Bu kapsamda da partilerin milletvekili listeleri de netleşmeye başladı.

İlk olarak milletvekili listelerini açıklayan MHP olurken, AK Parti'nin milletvekili adaylarına ilişkin listesi de merak edilmeye başlandı.

2023 AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları da gündemdeki yerini aldı.

Peki, 2023 AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu, açıklandı mı?

Henüz aday listesi duyurulmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'de yer alan bakanların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmalarına yönelik soru üzerine şu yanıtı vermişti;

"Hafta sonuna kadar bunları zaten kesinleştireceğiz. Kesinleştirdikten sonra da bunların açıklamalarını da inşallah büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz.

Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor."